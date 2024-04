Federcostruzioni celebra a Napoli la giornata del Made in Italy: l'ing. Paola Marone al Mattino Tv

Federcostruzioni (federazione della filiera costruzioni di Confindustria) celebra a Napoli la giornata del Made in Italy con un evento che ha per tema “L’impegno della filiera delle costruzioni per la decarbonizzazione: la tutela del Made in Italy”. Appuntamento lunedì 15 aprile, dalle ore 10 alle ore 13 nell’Aula Magna del Politecnico Federiciano di piazzale Tecchio. Interverrà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, senatore Alessandro Morelli. «Questo incontro - ricorda la presidente di Federcostruzioni, ingegner Paola Marone - è anche il primo di un percorso celebrativo per i 15 anni di attività della nostra organizzazione».

La manifestazione organizzata a Napoli - spiegano i promotori - offre un’occasione di confronto delle principali federazioni associate, con le istituzioni nazionali e regionali, le imprese e i professionisti che operano nella federazione, sulla necessità di valorizzare la filiera italiana dei materiali e delle costruzioni, forte di una tradizione di eccellenza grazie anche a un proficuo rapporto con il mondo della ricerca, quale garanzia di sicurezza e sostenibilità, anche alla luce dell’ambiziosa sfida per la decarbonizzazione.

In Web Tv con l'ingegner Paola Marone il capocronista Gerardo Ausiello