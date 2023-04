Pnrr, De Luca: «Su progetti dei Comuni non sappiamo nulla»

(Agenzia Vista) Napoli, 14 aprile 2023

«Le cose di cui vi parlo sono progetti che riguardano la Regione e i finanziamenti dati alla Regione. Per quello che riguarda i Comuni e i progetti che dovrebbero realizzare i Comuni anche in Campania, noi non sappiamo assolutamente nulla. Per la verità non sa assolutamente nulla il governo italiano», le parole di Vincenzo De Luca in diretta Facebook.

Fb De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev