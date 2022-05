(LaPresse) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi partecipa a Sorrento al Forum “Verso Sud”. A margine dell'evento il primo cittadino ha incontrato la stampa commentando l'impegno del Governo per il rilancio del Mezzogiorno: «Lavoriamo tutti per un Sud più competitivo che porti a un nuovo equilibrio Euro Mediterraneo. In questo percorso sento tutta la fiducia che il Governo ripone nei confronti della nostra città».