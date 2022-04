Pompei, al via la Borsa internazionale del turismo scolastico

Bitus Borsa Internazionale del Turismo Scolastico #fuoridallaclasse è partita ufficialmente e, con Enit Agenzia Nazionale del Turismo, ha accolto, nella sua prima giornata, buyer da Spagna, Svizzera, Austria, Germania e Italia negli spazi del Real Polverificio Borbonico a Scafati.



Per l’intera giornata di inaugurazione è stato programmato un workshop, ospitato nello spazio espositivo della Regione Campania, la cui preparazione ha visto il contributo della sede di Roma e degli Uffici Esteri di Enit Agenzia Nazionale Turismo per lo scouting di buyer specializzati in viaggi d’istruzione dall’estero.



Enit è stata protagonista anche di un incontro, nell’Arena Amedeo Maiuri, in cui Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione di Enit, ha dialogato con Fabio Pagano, Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Giorgia Corso, Responsabile servizi educativi Musei Reali di Torino e Letizia Casuccio, direttore generale Centro Sud Italia CoopCulture.