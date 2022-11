Povertà, Caritas: «Aumenta divario tra Nord e Sud»

(LaPresse) Aumenta la povertà assoluta e il divario economico tra Nord e Sud Italia mentre la Campania è maglia nera per quanto riguarda il tasso di disoccupazione femminile. Sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del dossier Caritas sulla povertà in Campania al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha detto: «Il tema del Mezzogiorno è stato cancellato dal dibattito pubblico italiano da 20 anni. È l'elemento di disperazione. Non c'è nessuna forza politica che oggi assuma il tema del Sud come tema centrale per lo sviluppo dell'Italia oltre che per affrontare i problemi del meridione». Presenti all'evento anche il direttore della Caritas Campania don Carmine Schiavone e il presidente della Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo.