Prof ucciso a Napoli, la madre di un'alunna: «Una tragedia annunciata, chiarezza al più presto»

(LaPresse) Manuela Del Frate, presidente dell'Associazione “Diamoci un peso” e madre di un'alunna della scuola Marino Guarano di Melito - dove ieri sera i carabinieri hanno rinvenuto il corpo esanime del professor Marcello Toscano - spiega ai microfoni di LaPresse che già «ad aprile scorso c'è stata un'aggressione a una ragazzina da parte delle compagne, mentre a maggio un 13enne è stato accoltellato da un compagno di classe. Questa scuola abbraccia una platea di confine e forse questa era una tragedia annunciata, prevista, perché in questi anni c'è stato un aumento della criminalità. Ascoltando qualche messaggio del gruppo di classe di mia figlia sento che i ragazzi sono preoccupati dal tornare a scuola, col pericolo che possa succedere qualcosa di grave». «Era un professionista innamorato del suo lavoro», ha descritto invece Andrea Cipolletta, docente e amico di Marcello Toscano. «Spero solo che si faccia rapidamente chiarezza su quanto accaduto. Noi a scuola ci sentiamo abbandonati, c'è una grande emergenza educativa nazionale, che non tocca solo il Sud, ma tutti i ragazzi. La scuola se perde il suo valore è la fine per la società, c'è solo disgregazione sociale».