Psicologo di base, De Luca: «Primi in Italia ad approvare legge»

(LaPresse) In Campania al via l'iter per l'introduzione dello psicologo di base all'interno del sistema sanitario nazionale, presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto. «La Campania è la prima Regione italiana ad aver approvato una legge per l'impegno degli psicologi», ha dichiarato De Luca a margine dell'evento. Abbiamo lavorato due anni, abbiamo superato una contestazione da parte del governo nazionale e oggi siamo in condizione di partire», prosegue il governatore. «I due anni di Covid hanno determinato una condizione di sofferenza soprattutto nell'area giovanile».