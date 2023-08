Rdc, corteo a Napoli: cori e slogan contro Giorgia Meloni

(LaPresse) Proseguono le proteste a Napoli dopo la decisione del governo di interrompere l'erogazione del reddito di cittadinanza a 160mila famiglie. Centinaia di persone hanno sfilato per le vie del centro gridando cori e slogan contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'esecutivo. Ci sono stati anche momenti di tensione con le forze dell'ordine quando i manifestanti hanno raggiunto la sede partenopea di Fratelli d'Italia prima di dirigersi verso la Prefettura in piazza del Plebiscito. «Stai togliendo il piatto ai nostri figli. Pensa se tua figlia non potesse mangiare, come sarebbe brutto», ha detto un uomo che ha partecipato alla protesta.