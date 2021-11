Recovery, Manfredi: «Necessario intercettare risorse per Napoli e per il Sud, sono fiducioso»

(LaPresse) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha rimarcato la condizione critica in cui versa la città di Napoli e la necessità per tutto il Sud di ottenere fondi sufficienti per la ripartenza. «Sono fiducioso nel lavoro e nelle risposte che il governo darà ai problemi della città. Il Sud deve essere messo nelle condizioni di ripartire, è necessario intercettare le risorse del Recovery per mantenere gli impegni presi con i cittadini», ha detto a margine dell'iniziativa che si è tenuta in Piazza del Plebiscito in occasione della festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.