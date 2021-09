Ri-parti con l'ex-Port, coinvolte 100 imprese campane

Oltre 100 imprese campane hanno aperto le porte per gli stage di due mesi destinati ai giovani diplomati e laureati, che stanno partecipando al progetto «Ri-parti con l'ex Port», promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, Ice - Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio Asi Napoli e Cis Interporto Campano. Lo ha reso noto Michele Raccuglia, responsabile area sud per AnpalServizi, durante la presentazione, svoltasi all'Interporto di Nola, della seconda fase dell'iniziativa che prevede lo stage in azienda dei partecipanti.