Salario minimo Ue, D'Incà: «Importantissimo, l'Italia può avere un grande ruolo»

(LaPresse) Ha parlato anche del salario minimo Ue Federico D'Incà ministro per i rapporti con il Parlamento nonché deputato del Movimento 5 Stelle, a Napoli per un tour elettorale in vista della tornata delle Amministrative. «È importantissimo, serve per riequilibrare le retribuzioni in Europa. L'Italia può avere un grandissimo ruolo mettendo al tavolo insieme Confindustria e sindacati, e questo vuole farlo il Movimento 5 Stelle», ha detto D'Incà