Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente. Al via a Napoli l’HSE Symposium 2021

«Oggi più che mai garantire la sicurezza dei lavoratori costituisce non solo un obbligo giuridico, discendente dalla nostra Costituzione e dai Trattati internazionali, ma un dovere morale e civile inderogabile». Questo uno dei passaggi dell’intervento che il presidente della Camera Roberto Fico ha inviato agli organizzatori dell’Hse Symposium che si è aperto a Napoli, oggi venerdì 29 ottobre, nell’Aula Magna di Biotecnologie dell’Università Federico II.

«La sequenza drammatica di incidenti mortali e infortuni – aggiunge il presidente Fico – che continuano a verificarsi nei cantieri e nelle aziende del nostro Paese rende anzitutto urgente, per la politica e per tutte le Istituzioni competenti, l’impegno per assicurare la piena applicazione degli strumenti di prevenzione, controllo e formazione così come l’inflizione di pene severe in caso di gravi inadempienze».

Con il saluto del rettore Matteo Lorito e di Ettore Rosato vicepresidente della Camera dei deputati, collegato in videoconferenza, sono iniziati i lavori dell’HSE Symposium incentrato sui temi della Salute, Sicurezza sul lavoro e Ambiente.