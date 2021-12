Salvini: «Nuovo San Siro? Sono ancora inc**to per il gol annullato di ieri»

(Agenzia Vista) Sesto San Giovanni, 20 dicembre 2021

«Nuovo San Siro? Io dopo il gol annullato di ieri sera per evitare di esser volgare non dico nulla, un fuorigioco con uno steso a terra come un materasso con il difensore che gli si arrampicava sopra e con l’arbitro che annulla il gol è una roba che fa disinnamorare del calcio», le parole di Matteo Salvini a margine della visita ai cantieri di Sesto San Giovanni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it