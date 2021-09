Samuele morto cadendo dal balcone, fiori e dediche sul luogo dell'incidente

(LaPresse) «Sono decine le persone che si stanno recando in via Foria, a Napoli, sul luogo dove un bambino di quattro anni ha perso la vita cadendo dal balcone di casa. Tutti lasciano un fiore o una dedica al ragazzo. Sul muro del palazzo è stato anche affisso un cartello «Si prega di rispettare il dolore. Giornalisti e curiosi sono pregati di non recarsi in pellegrinaggio» e non sono mancati momenti di tensione, la polizia è sul posto per tenere la situazione sotto controllo. Un uomo di 38 anni, che a quanto si apprende si occupava delle faccende domestiche in casa, è in stato di fermo in quanto gravemente indiziato di omicidio.