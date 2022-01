(Agenzia Vista) Napoli, 17 gennaio 2022

«La Regione sostiene in maniera importante il San Carlo. Quest'anno una quota non è stata attribuita, ma il San Carlo deve essere in grado di muoversi con più finanziatori», così il sindaco di Napoli Manfredi sul teatro San Carlo.

WebTV Comune di Napoli

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it