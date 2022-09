San Giorgio a Cremano, ecco il murale sulla pace

Sette giorni per terminare il murale sulla pace in pieno centro cittadino a San Giorgio a Cremano. Grazie all’impegno e alla creatività del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, ora il territorio ha un nuovo messaggio di convivenza civile e dialogo pacifico, dal titolo “Ama il prossimo tuo!”, disegnato sul muro in via Bachelet, a due passi dalla Stazione dei Carabinieri.



L’opera è stata disegnata e realizzata dagli stessi bambini ed è ispirata all’ anno straordinario indetto da Papa Francesco sul mondo delle Missioni. I piccoli cittadini sangiorgesi incontreranno proprio il Santo Padre, il prossimo 26 ottobre, quando Amministrazione e Bimed (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo), li porteranno all’udienza straordinaria nella sala Nervi a Roma.





L’opera del murale rappresenta la convivenza civile e dialogo pacifico tra i popoli ma vuole essere anche un suggerimento la tutta la comunità affinchè continui a crescere, guidata dai valori dell’inclusione, della tolleranza e del rispetto.Questa opera tra l’altro, si inserisce nei laboratori che la Città dei Bambini e delle Bambine mette in campo per partire poi con la Staffetta dei Diritti che coinvolgerà le scuole di tanti comuni della Campania per poi celebrare tutti insieme, il 20 novembre, la XXXIII Giornata Universale dell’Infanzia e dell’Adolescenza