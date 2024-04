Sant’Anna dei Lombardi, ecco il restauro del Compianto sul Cristo morto

Non dev’essere facile mettere le mani su di un gruppo scultoreo di fine Quattrocento. Non dev’essere semplice organizzare il lavoro per portare agli antichi fasti otto statue in terracotta. Sarebbe più comodo scannerizzarle e quindi stamparle in 3D. Lasciare buona parte del lavoro all’intelligenza artificiale, alle macchine. Cosa che sempre più spesso avviene nel mondo dell’arte, sul pianeta cultura. Se poi al centro del discorso si trova un’opera del Mazzoni, custodita da sempre in una delle chiese più importanti di Napoli, la faccenda si complica ancora di più.

Servizio di Vincenzo Cimmino