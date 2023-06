Santanchè a Capri: «Sono tranquilla riguardo le rivelazioni di Report, mi dispiace solo per mio figlio»

(Agenzia Vista) Capri, 23 giugno 2023

«Io sono tranquilla. Perché mio padre, che oggi non c’è più, mi diceva due cose: se non fai male non aver paura e se non rubi non devi nascondere. Io sono solo preoccupata per mio figlio che soffre e non capisce determinata dinamiche. Per il resto sono molto resiliente», le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè, in occasione di un dialogo con il giornalista Paolo Miele per la rassegna Capri d’Autore, presso la terrazza dei Giardini di Augusto di Capri.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it