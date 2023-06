Schlein: «Per il pluralismo giusto che due nuovi vicecapigruppo non abbiano votato me al Congresso»

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023

«Ci siamo impegnati a garantire il pluralismo all’interno dei gruppi parlamentari. Ci sono due nuovi capigruppo a espressione della maggioranza che ha vinto il Congresso. Giusto ci fossero due vicari che non hanno votato me al Congresso. In questo contesto tutti possono portare il loro contributo e sentirsi valorizzati», le parole della segretaria del Ps Elly Schlein, in occasione di una conferenza stampa di presentazione delle proposte del Partito Democratico contro la violenza di genere.

Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev