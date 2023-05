Scudetto Napoli, fuochi d'artificio a piazza Plebiscito

(Adnkronos) - È esplosa la festa a piazza del Plebiscito illuminata d'azzurro per il terzo scudetto conquistato questa sera dal Napoli. Sventolano bandiere, si accendono fumogeni, mentre tutto intorno esplodono botti e fuochi d’artificio. Incessante il suono delle trombette. In tanti scattano selfie e foto ricordo per una serata impossibile da dimenticare. Una festa di piazza che i tifosi vogliono far andare avanti a lungo. «I campioni dell’Italia siamo noi», cantano. E immancabile il coro omaggio al Pibe de Oro «ho visto Maradona, ho visto Maradona, Oh mama innamorato sono».