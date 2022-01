(Agenzia Vista) Napoli, 21 gennaio 2022

«Dobbiamo lavorare tutti per superare le emergenze che ci sono, anche se l'unico a non vederle è il ministro della Pubblica Istruzione», così Vincenzo De Luca in diretta Facebook.

