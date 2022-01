Sentenza Tar scuola in Campania, De Luca: «Aspettiamo discussione il 22 febbraio, da governo misure inattuabili»

(LaPresse) «Il Tar ha concesso la sospensiva rispetto alla richiesta del governo, ha fissato per il 22 febbraio la discussione in collegio. Per il 22 febbraio sarà cambiato il mondo. I due punti forti su cui si è basata la richiesta di sospensiva sono questi: la Regione non è in zona rossa, il governo nei suoi decreti ha messo in campo tutte le misure necessarie per contenere il Covid». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine del consiglio regionale, che però ha specificato che «le misure preiste dal governo mi sembrano virtuali e in larga misura non attuabili».