Serie A, il Napoli in partenza per Udine

(LaPresse) Il Napoli in partenza per Udine, dove domani sera scenderà in campo alle 20.45. La squadra di Spalletti ha un primo match point scudetto stasera, in caso di sconfitta o pareggio della Lazio, altrimenti domani le basterà un solo punto per la vittoria. Ad accompagnare il pullman decine di tifosi del Napoli, pronti per la festa scudetto.