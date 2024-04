Sigarette di contrabbando: sequestro a Villa Literno

Oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando, tutti i pacchetti con lo stesso qr-code: un arresto in provincia di Caserta. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro 1,2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e contraffatti, arrestando in flagranza di reato un uomo per i reati di contraffazione e ricettazione. Il blitz delle fiamme gialle del gruppo di Frattamaggiore è avvenuto a Villa Literno, nel corso del controllo economico del territorio.