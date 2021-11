Sorrento accende le luminarie di Natale con omaggio a Lucio Dalla

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha premuto simbolicamente il tasto di accensione delle luminarie. Come per magia, il grande albero in piazza Tasso e tutte le luci natalizie ha illuminato le strade della cittadina costiera, inaugurando ufficialmente il calendario delle festività e la tre giorni dedicata al commercio. "Shopping sotto l'albero" è il titolo della manifestazione, che torna dopo la pausa forzata della pandemia, promossa dal Comune di Sorrento nell'ambito del cartellone della rassegna M'illumino d'inverno, e che darà l'opportunità a cittadini e visitatori di usufruire di agevolazioni e promozioni nei negozi che aderiscono all'iniziativa.

L'accensione delle luminarie é stata accompagnata dall'esibizione del chitarrista Jacopo Mastrangelo, e con un omaggio a Lucio Dalla, cittadino onorario di Sorrento, in vista del cartellone di appuntamenti, voluti dall'amministrazione comunale, che dal prossimo mese di marzo renderanno omaggio al grande artista bolognese.