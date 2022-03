Sorrento celebra Lucio Dalla con un grande murale e tante iniziative

(Lapresse) Nel decennale della scomparsa, Sorrento celebra Lucio Dalla con un murale. Sulla facciata di un palazzo vicino alla stazione della Circumvesuviana, lo street-artist Jorit ha dipinto il ritratto di Dalla e scritto il testo di “Se io fossi un angelo”. Un legame forte quello fra l’artista bolognese e la cittadina della Penisola sorrentina, che si trova anche nella canzone “Caruso”, il successo mondiale di Dalla, scritto dopo avere dormito nella stessa camera d’albergo che aveva ospitato il tenore Enrico Caruso. Lucio Dalla nel 1997 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Sorrento e in provincia di Napoli sono tante le iniziative in programma per ricordarlo.