Sorrento, il molo di Marina Piccola intitolato a Lucio Dalla. Ieri la cerimonia, nell'ambito delle celebrazioni nel decennale della scomparsa del cantautore. Dalla era cittadino onorario ed assiduo frequentatore della città del Tasso. A scoprire la targa, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, alla presenza tra gli altri del presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti e del presidente della Fondazione Lucio Dalla, Andrea Faccani.



«Intitoliamo il molo di Marina Piccola a Lucio Dalla, nostro concittadino onorario e grande amico di Sorrento - ha dichiarato il primo cittadino - Qui dove il mare luccica, il suo nome resterà, immortale, come le sue canzoni e il suo ricordo. Un amore ricambiato, quello con la nostra città, che nel decimo anniversario della sua scomparsa ha voluto tributargli un fitto cartellone di eventi e di fortissime emozioni».



Concerti, musicisti di strada, ma anche tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni, conferenze, osservazioni astrali. E poi mostre e installazioni artistiche, presentazioni di libri e conferenze, eventi solidali, cinema e teatro. Eventi che hanno scandito il mese della rassegna “I Colori di Lucio”, promossa dal Comune di Sorrento. Ideata dall'associazione Nemesi, con la collaborazione della Fondazione Lucio Dalla e di numerosi enti ed istituzioni, dagli altri Comuni della penisola sorrentina alla Fondazione Sorrento. Tanti gli ospiti, da Marino Bartoletti, ad Andrea Scanzi, da Murubutu a Franco Arminio a Jorit, autore di un apprezzatissimo murale dedicato a Dalla.



Ultimo appuntamento, sabato 9 aprile, alle ore 21, presso l’auditorium Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, con il concerto di Ron, che proprio con Lucio Dalla ha vissuto un lungo sodalizio umano e artistico, dal quale sono nati capolavori e pagine indimenticabili della storia della musica italiana. Un evento imperdibile, all’insegna della solidarietà: le offerte raccolte saranno devolute ad Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, di cui Ron è testimonial nazionale.