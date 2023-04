Starbucks apre il primo store in Campania a La Reggia Designer Outlet

Starbucks parte da Marcianise per il suo primo ingresso in Campania all'interno de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen, che apre al pubblico oggi in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo di Starbucks.

Starbucks entra nel territorio campano nel massimo rispetto della secolare tradizione del caffè napoletano, portando 21 nuovi posti di lavoro qualificati e offrendo corsi di formazione per le nuove risorse. Il training si concentra sulla preparazione di bevande a base di caffè realizzate ad arte, a partire dall'espresso 100% arabica, e sulla proposta gastronomica, offrendo ai partner (dipendenti Starbucks) opportunità di carriera nel tempo.

Il negozio è la prima apertura del 2023 e inaugura il piano di espansione del marchio che prevede altre 13 aperture entro la fine dell'anno.