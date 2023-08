Stupro Caivano, don Patriciello: «Meloni giovedì sarà qua, ho fiducia in lei»

(LaPresse) Giorgia Meloni giovedì 31 agosto sarà a Caivano: la cittadina in provincia di Napoli dove si sono consumate delle violenze sessuali di gruppo ai danni di due cuginette di 13 anni. «Se ho fatto un invito è perché credo che lei possa fare qualcosa di buono», ha detto don Patriciello, parroco di Parco Verde. «Non sempre succede che un premier risponde a un prete di periferia. Ha risposto positivamente e giovedì mattina sarà qua. Ha detto che viene con proposte concrete. Ho fiducia in questa donna», ha aggiunto. «È importante dire che è una donna. Le donne che sono così maltrattate, umiliate, violentate, uccise. Fino ad oggi in Italia sono state ammazzate almeno 76 donne da inizio anno. Le vorrò dire: Non mandateci soldi perché sono come il ghiaccio, mentre scivola si consuma. Date ai cittadini i loro diritti».