Terra dei Fuochi, fratelli Pellini: sequestrati beni per 200 milioni di euro

Il tesoro glielo hanno restituito e, in tempo reale, hanno notificato un nuovo decreto di sequestro a carico dei tre fratelli Pellini, condannati a sette anni per traffico illecito di rifiuti. Beni per 200 milioni di euro sono stati consegnati ai tre imprenditori di Acerra, come disposto dalla Cassazione per motivi formali lo scorso aprile, ma sono stati anche sequestrati per una seconda volta. In sintesi, è risultato decisivo il lavoro della Dda di Napoli, sotto il coordinamento del procuratore Nicola Gratteri e del suo braccio destro, il magistrato Rosa Volpe, per reiterare il sequestro. Un provvedimento frutto del lavoro del nucleo di polizia economica e finanziaria del colonnello Paolo Consiglio, che nasce dalla necessità di assicurare allo Stato i proventi di reati legati all’inquinamento dell’area chiamata terra dei fuochi.