ThisIsIschia, la campagna internazionale che racconta Ischia: «Ci prenderemo cura dell’isola verde»

Ministero del Turismo e Enit promuovono la nuova campagna internazionale che racconta le bellezze italiane nel mondo. Prima tappa, da gennaio ad aprile nei principali hub italiani e internazionali, è #ThisisIschia. A rappresentare l’isola, eroi locali, cittadini, soccorritori e operatori colpiti dalla frana dello scorso novembre. Cuore della campagna è il messaggio che si può tornare a godere delle bellezze dell’isola verde, apripista di altri progetti su varie regioni italiane. I turisti sono chiamati a condividere i propri scatti autografati dell’isola che saranno rilanciati con hashtag dedicato mentre una landing page consentirà di scegliere il proprio tour virtuale di Ischia in tempo reale. «Enit e il ministero del Turismo ci sono», dichiara il Ceo Enit Ivana Jelinic. «Abbiamo messo in piedi una campagna in tempi record. Ci prenderemo cura dell’isola verde che non sarà lasciata a sé stessa».

Foto da ufficio stampa Enit, Shutterstock; music Elevate from Bensound.com

