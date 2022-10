Tre casette di libri per la città di Caserta

A Casa di Lucia e Rotary club Terra di Lavoro 1954 insieme per l’istallazione di tre nuove casette di libri per la città di Caserta. L’associazione nata da un’idea di Assunta Aulicino, con l’aiuto di Marco Catapane, Raffaella Alois, Monica Ippolito, Donatella Pasquariello, Emmanuela Zinzaro e Rosita Foncellino, raccoglie gli amanti delle lettura e costruisce nuove sinergie sul territorio. I tre punti di bookcrossing sono realizzati in collaborazione con lo storico club a sostegno delle iniziative locali e progetti internazionali e si trovano: nel parco della Reggia di Caserta, lato via Giannone; a Piazza Vanvitelli, accanto all’arco e di fronte la casa comunale; infine presso il quartiere di via Acquaviva. Presenti all’inaugurazione anche l’assessore alla cultura Enzo Battarra e l’assessora al patrimonio Annamaria Sadutto.

«La cultura diffusa è uno dei primi obbiettivi da raggiungere per la rigenerazione di una città che ha bisogno di partire dalla cultura», dice Battarra. «Con il nostro operato cerchiamo non solo di diffondere l’amore per la lettura, ma anche di avvicinare chi non ha ancora avuto un approccio con il libro, andando noi verso gli altri», conclude Assunta Aulicino. Il collettivo, che da biblioteca ambulante trova sede in via Ponte, 43 Sala da quasi un anno è un punto di riferimento per chi vuole condividere i piaceri per i libri, i viaggi e i sapori.

Servizio di Dalia Coronato