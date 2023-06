Trofeo Caputo 2023 alla Mostra d'Oltremare

Dal campionato Mondiale del Pizzaiuolo a Casa Caputo, dove tra masterclass per adulti e divertimento per bambini, si scoprono segreti e curiosità sul mondo pizza. La Mostra d’Oltremare, location del Pizza Village 2023, è un inesauribile “contenitore di eventi”, con spazi ben divisi e organizzati. E Mulino Caputo ha contribuito a riempirli di contenuti, nel migliore dei modi, senza tralasciare nulla. Dalla sana competizione ai momenti divulgativi e di confronto. Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo è orgoglioso di ciò che è stato fatto. Il padiglione 1 che ha ospitato la tre giorni del Campionato è un tuffo nella Napoli del presente e del passato, con i sacchi di farina a fare da panni stesi come nei caratteristici vicoli della città, e la riproduzione del murale di Maradona emblema di ieri e della gioia di oggi, a fare da sfondo a foto e riprese tv. E poi i profumi delle pizze in gara che si alternano alla musica e, alla fine, alla premiazione dei concorrenti. Vince il trofeo Caputo (categoria Stg) il coreano Jun Hwan Yu. Giapponese la vincitrice dell’attesa categoria Pizza Contemporanea, Madoka Shibamoto, che ha indossato il kimono e mostrato la bandiera del suo Paese al momento della consegna del caratteristico premio a forma di forbici (le più idonee per tagliare la pizza contemporanea).

Video Newfotosud, Renato Esposito