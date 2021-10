Trofeo Pulcinella, la doppietta di Michele De Martino

Si è chiusa nella giornata di ieri, a Striano, presso la Scuola “Mani d’Oro”, la VIedizione del Trofeo Pulcinella, organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta dal Maestro Pizzaiolo Attilio Albachiara.



Una entusiasmante “maratona” nel corso della quale cento pizzaioli, provenienti da tutta Italia, hanno messo in campo tutta la loro arte in tre differenti categorie:



Pizza Napoletana, con la giuria presieduta dal Maestro Pizzaiolo Diego Viola.



Pizza Contemporanea (“a canotto”, pizza in pala, pinsa romana), con la giuria presieduta dal Maestro Pizzaiolo Marco Quintili.



Pizza Senza Glutine con la giuria presieduta dal Maestro Pizzaiolo Federico De Silvestro.



«Sono molto soddisfatto – spiega Attilio Albachiara, Presidente dell’Associazione Mani d’Oro – per la qualità e la preparazione dimostrate da tutti i pizzaioli che hanno gareggiato nel corso di questa edizione. Un’edizione particolare, che ho voluto definire #trofeodellaripartenza, nel corso del quale i giurati hanno potuto apprezzare e valutare 100 artisti pizzaioli, 200 mani d'oro che con la loro passione e il loro amore per la pizza, hanno dimostrato di saper andare oltre la competizione in nome dell’unità di tutta la categoria dei pizzaioli. Il VI Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi sempre più come una gara sana, seria e trasparente, è stato un importante momento di aggregazione per la promozione e la tutela di quell’inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo».