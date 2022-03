Tuttohotel, inaugurazione alla Mostra d'Oltremare

Ricerca, innovazione e ecosostenibilità: sono i tre elementi principali alla base delle proposte per un settore alberghiero che si rinnova e che si presenta alla Mostra d’Oltremare di Napoli in occasione della seconda edizione di Tuttohotel, la fiera dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera inaugurata questa mattina dall’Assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.

«Tuttohotel è un segnale di speranza», ha dichiarato l’Assessore Armato, riferendosi alle difficoltà degli ultimi anni che hanno frenato le attività economiche. «Il turismo è un settore trainante per lo sviluppo di una città come Napoli che ha una vocazione turistica molto marcata - ha aggiunto - In questo, il comparto alberghiero ha un ruolo fondamentale. Sono rimasta colpita e soddisfatta da ciò che ho visto fra gli stand con proposte che sono espressione di un comparto importantissimo che si basa molto sulla capacità di innovare e scegliere prodotti di qualità basati sulla ricerca, sull’innovazione e sull’ecosostenibilità».

Guardando al futuro della città, l’assessore ha spiegato che «Napoli deve avere la capacità di accogliere e ospitare anche segmenti di turismo che sono in espansione e che possono rappresentare il territorio. Solo così sarà possibile fare un salto di qualità basato sulla capacità di consentire ai turisti di fruire di Napoli non solo come un bene da consumare ma anche di avere a Napoli un’esperienza a tutto tondo. E questo riguarda anche la capacità di accogliere e di ospitare con innovazione e con lungimiranza di stupire, per lasciare negli ospiti un ricordo indelebile che li spinga a tornare».

L’inaugurazione di Tuttohotel, organizzata da Squisito Eventi con il patrocinio della Regione Campania, ha visto una folta partecipazione di operatori di settore alberghiero e ricettivo extralberghiero che in fiera studieranno fra le proposte in vetrina anche le soluzioni imposte dalla trasformazione dell’attività ricettiva dovute al covid.

«Tuttohotel è una manifestazione giovane e fresca che ci riempie di orgoglio e che presenta un’offerta a 360 gradi per le aziende alberghiere che hanno la necessità di affacciarsi al mercato», ha sottolineato Maria Caputo, consigliera della Mostra d’Oltremare di Napoli.