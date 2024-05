TuttoPizza alla Mostra d'Oltremare (Video NeaPhoto, Renato esposito)

Esposizione, convegni, masterclass, premi, prove di abilità: questo e molto altro è TuttoPizza, il salone internazionale della pizza in programma fino a mercoledì 22 maggio alla Mostra d’Oltremare, giunto alla sua settima edizione. Un’occasione di incontro e confronto con gli esperti, le aziende, i professionisti di un settore sempre più in espansione, di un comparto alla ricerca di personale qualificato, di dettagli e innovazioni. Novità di quest’anno l’area Tutto Pane, area speciale dedicata alla panificazione e alla valorizzazione delle produzioni agricole ed artigianali della Filiera dell’arte bianca e due mostre sulle giacche e i contenitori per la pizza. Showcooking, seminari, eventi di approfondimento, aree speciali, competizioni a squadre e gare di abilità nonché il museo della pizza, oltre alle iniziative dei singoli espositori, caratterizzeranno il calendario dell’edizione 2024 della fiera nata nel 2016 ad iniziativa del compianto fondatore dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù e dell’esperto di marketing Raffaele Biglietto. “TuttoPizza – dicono gli organizzatori Raffaele Biglietto e Gianluca Pirro della Squisito Eventi – è il più grande marketplace mondiale per chi fa business con la pizza”. Si tratta, infatti, di una fiera dedicata al b2b ossia allo sviluppo di relazioni economiche tra aziende, di un luogo nato per fare incontrare domanda e offerta del mondo imprenditoriale che ruota attorno alla pizza.