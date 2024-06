Ultimo a Napoli, le voci dei fan allo stadio Maradona

EMBED

Grandi emozioni con Ultimo nelle due notti magiche appena andate in scena allo stadio Maradona di Napoli, emozioni che passano anche attraverso le voci e le storie dei fan: dalle maglie del Napoli personalizzate per il cantante, ai cori che si alzano in attesa dello show e che spaziano dai più grandi successi di Niccolò Moriconi al meglio della tradizione canora partenopea, fino ad un’inaspettata proposta di matrimonio che spiazza tutti nel parterre durante il concerto, sulle note di “La stella più fragile dell’universo”.