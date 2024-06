Università Federico II di Napoli, la grande festa al Teatro San Carlo

Per il compleanno dell'Università Federico II, il palco del teatro San Carlo si illumina per i suoi Laureati Illustri. Tutti in sala - tranne Chiara Valerio, che ha inviato un videomessaggio perché impegnata con il Premio Strega - e tutti emozionati del riconoscimento con cui inevitabilmente si guarda al proprio percorso. Come la scrittrice Viola Ardone, il Chair Mission Board for Vaccination Gualtiero Walter Ricciardi, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, lo scrittore Roberto Saviano, l’ad di Aeroporti di Roma Marco Troncone e il capo del Dipartimento per Affari interni e territoriali Claudio Palomba.

Servizio di Vincenzo Cimmino