Università Federico II, partnership con Ferragamo

Cosa vuole dire far parte di una azienda leader del mondo della moda? Cosa significa essere manager nel mondo iperconnesso di oggi? A queste e ad altre domande ha dato risposta un’iniziativa che si è tenuta in mattinata nell’Aula Magna del Centro Congressi della Federico II. A guidare i giovani studenti presenti in sala dalle 9, Vincenzo Equestre, Ceo di Ferragamo per la regione Emea, Europa, Medio Oriente e Africa.

Servizio di Vincenzo Cimmino