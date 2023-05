«Vanvitelli Il Genio, L’Eredità» per i 250 anni della morte

Vanvitelli Il Genio, L’Eredità. 1773-2023 è il convegno internazionale che celebra i 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, un incontro organizzato al Real sito Belvedere di San Leucio dal Comune di Caserta e la Camera di Commercio di Caserta, in collaborazione con Anci Campania e Centro Studi della provincia di Caserta "Antica Terra di Lavoro" APS.

La giornata divisa in quattro sessioni di lavoro, vede l’alternarsi di figure di primo piano appartenenti al mondo delle istituzioni, dell’università, dell’architettura, dell’urbanistica, dell’economia e del turismo. Tra gli interventi il docente presso la University of Notre Dame – School of Architecture, Jonathan Weatherill, sul tema “L’eredità di Vanvitelli per un futuro sostenibile” e il paesaggista e Vicepresidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Campania, Nicola Tartaglione, sull'argomento “Vanvitelli: giardino di acqua, aria, terra e fuoco”, per raccontare il metodo vanvitelliano nel mondo e l’importanza dell’architettura antica nella composizione e nel paesaggio. La manifestazione si conclude con il coro polifonico “Caserta Nova Ensemble”, e l’ esposizione delle opere di arte digitale di Flavio Lombardi, dal titolo “Luigi Vanvitelli”.

Video di Dalia Coronato