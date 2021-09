Whirlpool, Aboubakar Soumahoro: «Dare dignità al lavoro, rilanciare il Sud e l'Italia»

(LaPresse) «La vertenza Whirlpool riguarda l'Italia intera, è la questione del Sud, della giustizia e della legalità. Una legalità che deve essere trasformata in dignità del lavoro e dare continuità e stabilità del lavoro in quell'impianto è rilanciare il Sud e l'Italia». Così il sindacalista Aboubakar Soumahoro, da tempo leader dei braccianti in Italia, durante il corteo dei lavoratori Whirlpool di Napoli, che si è tenuto a Roma. La manifestazione ha sfilato dalla stazione Termini al Mise.