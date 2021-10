Whirlpool, i lavoratori in corteo arrivano sotto il Mise: «No ai licenziamenti»

(LaPresse) Protesta dei lavoratori della Whirlpool di Napoli a Roma. Alcune centinaia di manifestanti hanno sfilato in corteo da Termini verso il ministero dello Sviluppo economico con in testa al corteo una V verde simbolo della spunta messa sui loro nomi in vista del licenziamento. In mattinata è stato convocato un tavolo tra governo, azienda e sindacati sulla vertenza. La manifestazione e' stata promossa dai sindacati Fim, Fiom e Uilm. Per il 22 ottobre è prevista una nuova udienza al Tribunale di Napoli sul ricorso presentato da Fim, Fiom e Uilm contro i licenziamenti dei 320 lavoratori del sito campano.