Google Maps, i luoghi segreti e le “aree delicate” impossibili da vedere

Google Maps è uno strumento molto utile per chi vuole girare il mondo pur restando comodamente seduto sul divano: il servizio internet geografico sviluppato da Google consente, per chi non lo sapesse, la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra eppure ci sono dei luoghi segreti impossibili da vedere. Parliamo per lo più di spot sensibili dal punto di vista militare come prigioni o basi, ma anche isole fantasma, residenze reali e altre cosiddette ‘aree delicate’ che restano pixellate, offuscate e nascoste agli occhi del satellite. Ecco di quali si tratta (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

