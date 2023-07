Gran caldo in Grecia, l'Acropoli chiude dalle 12 alle 17

Per proteggere lavoratori e visitatori con le temperature estreme

Roma, 14 lug. (askanews) - I turisti che sfidano il caldo eccezionale sono avvisati: l'Acropoli di Atene, principale attrazione turistica della Grecia, resterà chiusa nelle ore più calde, ha annunciato il ministero della Cultura greco. L'accesso al sito archeologico patrimonio dell'Unesco sarà sospeso tra mezzogiorno e le 17; una scelta che vuole "proteggere i lavoratori e i visitatori", spiegano dal ministero.

Ma alcuni sono rimasti sorpresi: "Non so cosa dire, non ho letto questa informazione sul sito ufficiale, forse c'è da qualche parte ma non è ben visibile - dice una turista serba - ma cosa possiamo fare? L'idea è di andare da qualche parte e poi tornare alle 17, sarebbe un peccato non vederla".

"Non ce lo aspettavamo, siamo venuti pensando che era aperto. Abbiamo pensato di portare dell'acqua per essere preparati. Ci ha colto di sorpresa ma ha senso, oggi fa davvero molto caldo. Ci sono quaranta gradi", commenta una donna venuta dall'Australia.

L'Acropoli, che negli ultimi mesi ha registrato un notevole aumento di visitatori, è normalmente aperta dalle 8 alle 20, tutti i giorni. L'ondata di caldo estremo che sta colpendo diversi paesi del Mediterraneo si prevede tocchi picchi anche più alti in Grecia. Già da un paio di giorni sull'Acropoli è arrivata anche la Croce Rossa che distribuisce bottiglie d'acqua per aiutare i visitatori che soffrono il caldo.