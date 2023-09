Il procuratore Gratteri a «Un borgo di libri» a Casertavecchia

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la 'ndrangheta, a Casertavecchia per la rassegna Un borgo di libri. Gremita e blindatissima la Cattedrale per uno degli incontri più attesi della kermesse letteraria del Settembre al borgo 2023. Gratteri, in corsa per la procura di Napoli, intervistato dal giornalista Ottavio Ragone, senza mezzi termini ha offerto una dura riflessione sui fatti di cronaca degli ultimi giorni avvenuti a Napoli, dal Parco Verde di Caivano e all’omicidio del giovane musicista Giovanbattista Cutolo. «Siamo tutti responsabili», ha sottolineato il procuratore