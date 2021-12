Graziano Mesina catturato vicino la sua abitazione, era latitante da luglio 2020

Catturato dai carabinieri del Ros Graziano Mesina. Il criminale sardo era latitante dal luglio 2020, quando sparì dalla sua casa di Orgosolo, nel Nuorese, prima che gli venisse notificato l'ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva a 24 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Il 79enne, con una lunga carriera criminale e decine di tentativi di evasione alle spalle, ottenne la grazia nel 2004, revocata dopo l'ultima condanna. L'uomo è stato trovato a casa di una coppia di conoscenti a Desulo, in provincia diNuoro. Anche loro sono finiti in manette per favoreggiamento.