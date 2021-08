Grecia: 350 gradini vi porteranno alla laguna che sembra un paradiso

Una laguna mozzafiato che vi farà sentire in Paradiso; siamo a Creta in Grecia e per raggiungerla bisogna percorrere 350 gradini. Ma la 'fatica' verrà ricompensata da una straordinaria visione. Si tratta della Laguna di Balos che senza ombra di dubbio una delle più belle mete dell'isola. Crediti foto: Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

