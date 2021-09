Green pass, Franceschini: «Settore cultura ha attraversato deserto, urgente ripartire»

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2021 Il settore della cultura ha attraversato un deserto, e una ripartenza vera è urgente e necessaria per le imprese, gli artisti che devono potersi esprimere, e per il Paese che ha capito cosa è l'Italia con un vuoto delle iniziative culturali". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, rispondendo durante il question time alla Camera a una interrogazione sulle iniziative volte al superamento dei limiti di capienza posti per l'accesso a cinema, teatri e spettacoli dal vivo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev