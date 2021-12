(LaPresse) Grave incidente sabato mattina a Torino: una gru è crollata in via genova ed è finita contro un palazzo: due operai sono rimasti uccisi, quattro i feriti, uno in gravi condizioni è stato trasportato all'ospedale Cto. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE