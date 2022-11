Halloween, Salvini apre ai bambini per "dolcetto o scherzetto" nella sua casa di Roma

(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2022 Festa di Halloween anche per Salvini, che ha ricevuto la visita dei bambini per il tradizionale "dolcetto o scherzetto" a casa sua a Roma. Il ministro delle Infrastrutture non si è fatto trovare impreparato e ha regalato loro delle caramelle già pronte vicino alla porta: "Che sorpresa stasera a casa a Roma, coi miei figli lontani. Auguro dolcetti a tutti i bimbi, affettuosi scherzetti a chi non glieli offre", ha scritto il leader leghista sui social condividendo il video. Ig Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it